【9月3日は睡眠の日】自分史上、最高の睡眠を求めて「ぐっすり眠るためだけのホテルステイ」をしてみた

最近よく眠れないーーそれは暑さのせいなのか、寝具が原因なのか、気になる“あのこと”のせいなのか。グルグルと頭を巡らせると、余計に眠れなくなってしまう。こんな経験、みなさんありませんか？

「これは一度、自分の睡眠と向き合わなきゃ」と意を決して向かったのは「ホテル1899東京」。「お茶と眠りのご自愛ステイ−1899 SLEEP JOURNEY−」を体験して、自分史上最高の睡眠とは何か、追求してきました！

書く瞑想「ジャーナリング」で自分の睡眠と向き合う

ホテル1899東京は新橋にある、「お茶」がテーマのホテル。茶屋を彷彿とさせるロビーをはじめ、あちらこちらにお茶にまつわるデザインが施されています。ロビーは心休まる癒やしの音楽も流れていて、ほっこり。ちょっとほかのホテルとは違います。

そして「お茶と眠りのご自愛ステイ−1899 SLEEP JOURNEY−」は良質な睡眠を目指すスリープツーリズムを体験できる、期間限定プラン。「睡眠の日」（9月3日）に合わせて、2025年8月1日〜11月30日まで販売しています。チェックイン後、渡されたのは1枚の紙。これは睡眠についての目標と改善策を紙に書き出す「ジャーナリング」を行うもので、このプランで予約した人だけに渡されます。

「わたしの睡眠作戦会議」と題した紙には「あなたにとって、本当はどんな眠りが理想ですか？」など問いが書かれているので、その問いに答えるように自分の睡眠と向き合います。私は客室で10分ほどジャーナリングをしたあと、「あなたの描く理想に向かって、今からできることはどんなことがあるでしょうか？」という問いに詰まって、ティーカウンターへ向かいました。

客室でとことん一人で考えるのももちろん良いのですが、2階のティーカウンターでは、日本茶のプロ“茶バリエ”が淹れたお茶を飲みながらジャーナリングできます。「抹茶」「深蒸し煎茶」「季節のお茶」の3つから、好きなものを無料で楽しめますよ。

ティーカウンターでお茶を飲みながら、「良い睡眠をするには、どうしたらいいですかね？」とその日担当してくれた茶バリエに聞くと、「私の場合は、睡眠時だけに聞くリラックス動画を決めてます。それは絶対、日中には聞かないようにして、睡眠スイッチを押してるんです」と自分の睡眠のコツを教えてくれました。自分以外の意見も聞けるのも、「お茶と眠りのご自愛ステイ」の良いポイントです。

話題の「ヒツジのいらない枕」を実体験！ こだわり寝具で快眠へ

「お茶と眠りのご自愛ステイ」は客室でも、快眠のためのヒントを教えてくれます。まず、「快眠」に直結するものといえば「ベッド」。ホテル1899東京は全客室のマットレスに「エアウィーヴ」を採用していて、高反発のため寝返り時に余計な筋力を使わずにすみます。

そして今話題の「枕」を体験できるのが、このプランの魅力。高機能枕「ヒツジのいらない枕―調律―」を、実際に寝て、自分に合ってるかどうかを見極めることができます。

「ヒツジのいらない枕―調律―」は高品質素材 TPE と三角格子構造で圧力を分散し、頭をサポートしてくれる枕。むにゅっと柔らかく、優しくフィットしてくれます。それに加えてクリスタルファイバーが3層あり、自分好みの高さに調整が可能。私は2層入れる高さがちょうどよく、フィット感もベストで、噂通りヒツジを数える間もなく入眠できました。これは欲しい……！

「この発想はなかった」と思ったのが「茶香炉」。お茶の葉に熱を加えて香りを出すもので、客室内がお茶の良い香りで満たされます。アロマを炊くイメージですが、より日本人の心に合うのか、私は心底リラックスできました。おうちでは賞味期限が切れそうなお茶でやるのもありかも！

眠る直前、いつもスマートフォンを手にしている私。ですが、この日は客室に用意された「本」を読みながら眠りにつきました。これは、「寝る前に読むのにおすすめ」と、スタッフが厳選した本。読むだけでスッと心に入ってくるような内容で、心をととのえてくれました。「眠る時用の本」を用意しておくのは、自宅でも簡単にできるアイディアかもしれませんね。

快眠の方法を試した結果は……？ 翌朝の目覚め

夜は23:00にベッドに入り、翌朝7:00にアラームを設定。アラームが鳴ると、いつもより明らかに心地よく目覚めることができ、「アレ……？」ともはや違和感を感じるほどでした。普段ならスヌーズ機能で何回もスマホのアラームに起こされて、ようやく起きる人間なのに、1回のアラームでバッチリ。寝具をととのえ、快眠を意識するだけで、やっぱり違うようです……！

そして目覚めの良さに感動しつつ、「お茶と眠りのご自愛ステイ」限定の朝活をしに、7:30にティーカウンターへと向かいました。

体験できるのは「ご褒美の一服」。点て方を茶バリエから教わり、自分で抹茶を点てることができます。抹茶はカフェインを含んでおり、朝飲むことでシャキッと目覚められるのがポイント。肩肘張らずに気軽に体験できますが、丁寧に器や茶せんを温め、茶巾で器を拭くーーそんな所作をすると身が引き締まり、心も目覚めた感覚になりました。

滞在の最後はおいしい朝食を。1階の「CHAYA 1899 TOKYO」では静岡産抹茶を使用した「抹茶パン」や茶葉を練りこんだ「お茶ソーセージ」など、「お茶」にちなんだ料理をビュッフェ形式で楽しめます。

個人的な一押しは「和出汁キーマカレー」。出汁ベースにたっぷりとひき肉が入っている辛さ控えめのカレーで、ホテル1899東京らしく茶飯に合わせていただきます。仕上げに「有馬山椒」を加えた、和の香りと旨みを体感できるカレーですよ！

ジャーナリングで自分と向き合い、快眠グッズを実際に試して、自分にとっての最高の睡眠を見つけられるホテル1899東京の「お茶と眠りのご自愛ステイ−1899 SLEEP JOURNEY−」。友達と一緒に泊まるのも良いですが、一人でとことん睡眠に向き合うのもおすすめで、すでに女性お一人の予約も入っているとのことでした。

ちなみに、このプランでは希望すると、目標を実現するために数回スタッフさんがメールでフォローアップしてくれるのも特徴。「スタッフ一同心より応援しております」と言われると、「おうちでも頑張ってみよう！」という気になります。睡眠を改善することは、1日を楽しく過ごすためにとても大切。ぜひホテルステイを楽しみながら、自分の睡眠と向き合ってみてくださいね。

・ホテル1899東京「お茶と眠りのご自愛ステイ−1899 SLEEP JOURNEY−」

住所：東京都港区新橋6丁目4番1号

URL：https://1899.jp/hotels/tokyo/event/sleep-journey

（撮影・取材・文：小浜みゆ）