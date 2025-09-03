「おじさんとホテルで休んじゃう??」うぇ、気持ち悪い……。初めてパパ活をしたJK、男性の異常行動に動揺【ないものねだりの女達。 #677】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
自分の父親よりも年上だと発覚した男性。突然、美月の手を触りだして……!?
アリスに最悪な状況を見られてしまいましたね……。しかし、今はとにかく男から逃げるしかないです……！
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
