2025年9月2日、韓国・ファイナンシャルニュースによると、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が「非常戒厳」を宣言した動機に金建希（キム・ゴンヒ）夫人が含まれると疑われる状況を把握したとし、特別検察官（特検）チームが起訴状の変更を行う方針だ。

検察は1月26日に尹前大統領を「内乱首謀の罪」で起訴した。戒厳宣布の動機については「共に民主党（当時野党）の争点法案単独処理」や「検事弾劾の推進」に限定していた。しかし、捜査の中で、金建希夫人や政治ブローカーのミョン・テギュン氏らが戒厳の動機と疑われる状況を多数、把握したという。尹前大統領の「野党の暴挙に対抗したやむをえない措置」という主張とは異なり、戒厳の目的が「国憲紊乱（びんらん）」だったことを立証する考えだという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「韓国の歴史上、最悪の犯罪者夫婦」「内乱カップル」「戒厳の宣言は実質、金建希がしたんじゃないか」「とんでもないやつ」「大統領は国民のために政治をするものだ。国民は1人の女以下だというのか」「国民のほとんどが思ってたことに今ごろ気付いたのか？」「愛のために国をひっくり返した男。映画でも撮ったらどう（笑）」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）