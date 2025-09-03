ÆüËÜÂåÉ½¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡¢¿û¸¶Í³Àª¤¬¹çÎ®¤ÇÊÆ¹ñ±óÀ¬Á´27¿Í¤¬½¸·ë¡¡Á°ÆüÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î»°ãø·°¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã
¡¡ÊÆ¹ñ±óÀ¬Ãæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤Ç¹çÎ®¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿FWÁ°ÅÄ¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿DF¿û¸¶¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¾·½¸Á´27¿Í¤¬½¸·ë¡£Îý½¬½éÆü¤ÎÁ°Æü1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤Ã¤¿MF»°ãø¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢Á°ÅÄ¤È¿û¸¶¤ÏÉôÊ¬¹çÎ®¤ÇÅÓÃæ¤«¤éÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¥á¥¥·¥³Àï¡Ê¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¡¢9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤ÏÊÆ¹ñÀï¡Ê¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ë¤ËÎ×¤à¡£
¢¦ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚGK¡ÛÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡ËÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡ËÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¡ÚDF¡ÛÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢¹ÓÌÚÈ»¿Í¡Ê¹Åç¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡¢´Øº¬Âçµ±¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë
¡ÚMF/FW¡Û±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢F³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡Ê¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡ÊR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¡Ë¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë