¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»ÔÆÆÚö¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤ÏËÉ¸æÎ¨1.98¡¢46Ã¥»°¿¶¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚö¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¡¢5»î¹ç¡¦36²ó1/3¡¦609µå¤òÅê¤²¡¢2¾¡1ÇÔ¡¢46Ã¥»°¿¶¡¢11Í¿»Íµå¡¢ËÉ¸æÎ¨1.98¡¢Á´¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó3¼«ÀÕÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤òÃ£À®¤·¡¢¡È¼ï»Ô¤Ï¤¤¤¤¤¾¡É¤È¤¤¤¦Æ¯¤¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡ÈÃ¥»°¿¶¡É¡£º£Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤Þ¤Ç¤ÎÃ¥»°¿¶¿ô¤Ï67¸Ä¡¢24Ç¯¤¬106Ã¥»°¿¶¡¢23Ç¯¤¬107Ã¥»°¿¶¤È¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤Þ¤Ç¤Ç100Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê»°¿¶¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤Î7·î12Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç9Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢7·î19Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç7Ã¥»°¿¶¤È7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÃ¥»°¿¶¿ô¤¬¥¢¥Ã¥×¡£7·î21Æü¤Î¼èºà¤Ç¡ÖÂ®¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Åê¤²Êý¤ò»×¤¤½Ð¤»¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢7·î12Æü¡¢19Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Ç16¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á9¸Ä¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±ºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î29Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï5Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç12Ã¥»°¿¶¡¢13Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç11Ã¥»°¿¶¡¢20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤È27Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç9Ã¥»°¿¶¤È¡¢8·î¤Ï·î´Ö¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î41Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡8·î5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢6¡Ý1¤Î7²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¼þÅìÍ¤µþ¤ËÂÐ¤·1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»°¿¶¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ6µåÌÜ¤Î148¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢8·î20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢0¡Ý1¤Î3²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂ¼ÎÓ°ìµ±¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤¿Ãæ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Ã¥»°¿¶¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ã¥»°¿¶¿ô¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¼ï»Ô¤â¡ÖËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬°ìÈÖ¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ï»Ô¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬°ìÈÖ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»î¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î5Æü¤Îµð¿ÍÀï¤«¤éºÆ¤ÓÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤Ï¡¢1»î¹ç¤Ë2¡¢3µå¤Î³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Ï¥«¥¦¥ó¥Èµå¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢8·î20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç¥Ü¥¤¥È¤Ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é½é¤á¤Æ·è¤áµå¤ÇÅê¤²¤¿¡£¤½¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ï¡Ö´¶³Ð¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ÇÁü¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ê¾õ¶·¤ÇÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡ ¡ÖÂÎ¤ÎÈèÏ«ÅÙ¤ÏºÇ½é¤è¤ê¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ï»Ô¤Ï6·î5Æü¤Îµð¿ÍÀï¤«¤é¸½ºß12»î¹çÏ¢Â³¤Ç100µå°Ê¾å¡¢7·î12Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é7»î¹çÏ¢Â³¤Ç6¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Î7·î29Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³¤ÇQS¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ï»Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤ò²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Èµå¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Öµå¿ô¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÈè¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£100µå¤Ç¤º¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢100µå¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢120µåÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£5»î¹ç¤¯¤é¤¤120µå¶á¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤ÎÈèÏ«ÅÙ¤ÏºÇ½é¤è¤ê¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¡£
¡¡¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éËÜ³Ê°ì·³Éüµ¢¤·¤¿2023Ç¯¤Ë¡Ö¸åÈ¾¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¤È¤«¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËÃù¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃù¶â¤òºî¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÈ¾¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ó¥¦¥¨¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡×¤È°ì·³¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤Æ3Ç¯¡¢Åê¤²¤ëÂÎÎÏ¡¢£±Ç¯´ÖÀï¤¦ÂÎÎÏ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¡¢120µåÁ°¸åÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤í¤½¤í´°Åê¡¦´°Éõ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ï»Ô¤Î°ÂÄê´¶¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¡£»Ä¤ê»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤â¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£º£Ìë¤â¡È¼ï»Ô¤Ï¤¤¤¤¤¾¡É¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ