アレックス・サーがユーロバスケットの残り試合を全休…スロベニア戦で左ふくらはぎを負傷

現在開催中の「FIBAユーロバスケット2025」にて、早くもグループフェーズ突破を決めたフランス代表（FIBAランキング4位）。しかし、今後は主力の1人が欠けた状態での戦いが強いられることとなった。

フランスバスケットボール連盟の発表によると、フォワードのアレックス・サー（ワシントン・ウィザーズ）が左ふくらはぎを負傷したことで、今大会の残り試合を全休するという。サーはグループフェーズ第2戦のスロベニア戦で負傷し、この試合でフランスは今大会初黒星を喫した。

サーはグループフェーズの2ゲームで、計19得点9リバウンド2ブロックをマーク。ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）、ルディ・ゴベア（ミネソタ・ティンバーウルブズ）といった主力ビッグマンの不在を埋める活躍で、チームをけん引していた。

サーは昨年のNBAドラフトで全体2位指名を受け、ワシントン・ウィザーズでリーグデビュー。初年度から先発ビッグマンとして計67試合に出場し、1試合平均13.0得点6.5リバウンド2.4アシスト1.5ブロックを挙げている。

フランスはアイスランドとのグループフェーズ最終戦を残し、3勝1敗でグループDの3位に位置。決勝トーナメントを前に主力の1人が離脱する事態となったが、残されたメンバーにはサーの穴を埋める活躍が期待される。

【動画】今年3月にはキャリアハイ34得点をマークしたサー！