内田洋が急伸し新高値、今期は連続最高益更新を計画

内田洋行<8057.T>が急伸。４連騰で上場来高値を連日更新している。同社は２日の取引終了後、２５年７月期の連結決算の発表にあわせて、２６年７月期の連結業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比２４．０％増の４１８０億円、営業利益予想は同２６．５％増の１５４億円と、前期に続き過去最高業績の更新を計画。「ＧＩＧＡスクール構想」の第２期に関連した国策の特需による業績押し上げ効果が期待されるとして、市場においても注目度の比較的高い銘柄であり、決算発表前に好業績を期待した買いが集まっていたが、市場の想定を超える好業績予想や配当を通じた株主還元姿勢が示されたことを受け、投資資金が一段と流入する形となった。



今期はＧＩＧＡスクール構想における更新需要や自治体システムの標準化における需要から、公共市場での売上高及び利益について大幅な増加を見込む。民間市場も非製造業を中心に企業業績が堅調に推移し、大手でＤＸや人材の獲得に対する高水準の投資が続くと予想。ＩＣＴ関連ビジネスやオフィス構築ビジネスの伸長は継続するとみる。



２５年７月期は売上高が前の期比２１．３％増の３３７０億５５００万円、営業利益が同３０．３％増の１２１億７４００万円だった。教育ＩＣＴ分野の案件獲得などが好調だった公共関連事業をはじめ各事業が増収増益になったことに加え、政策保有株の売却益も最終利益を押し上げる要因となった。これを受け、前期の期末一括配当を従来予想から８０円増額の３００円（前の期は２２０円）とした。今期の配当も同額を見込む。



出所：MINKABU PRESS