北九州市若松区で２００１年、主婦の関岡晴美さん（当時３４歳）が殺害され、未解決となっている事件で、県警は、事情を知るとみられる人物の似顔絵を公開した。

過去に公開された顔写真の画像は暗く不鮮明だったが、最新技術で解析し、鼻筋など顔立ちの一部が初めて浮かび上がった。「犯人逮捕につながれば」。遺族は捜査の進展を祈っている。（相良悠奨）

関岡さんは０１年６月２９日、自宅で胸や背中を刃物で刺されて殺害された。同日昼前には、現場から約３キロ離れた商業施設の現金自動支払機（ＣＤ）で、何者かが関岡さんのカードで約５０万円を引き出したことが判明。顔写真はこのＣＤの防犯カメラに映っていた画像だが、雨がっぱのフードをかぶり、顔の部分が暗く、顔立ちは不明だった。

現場では血痕や指紋を拭き取ったような跡も確認されたが、容疑者につながる有力な手がかりは見つからなかった。県警は延べ約１１万６６００人の捜査員を投入したが、容疑者逮捕には至っていない。

「私の技術が生かせるかもしれない」。情報提供が年々減る中、協力したのが九州工業大大学院工学研究院の森口哲次准教授（５８）だった。有機半導体などの専門家で、火災の出火原因の調査などで捜査に貢献してきた。有機半導体の研究の際に使ってきた最新ソフトを、画像解析に応用することを思いついたという。

そのソフトなどを使った結果、画像の暗かった部分を明るくすることに成功した。ぼんやりと浮かんだ風貌（ふうぼう）を基に似顔絵を作成。目元はフードで隠れて見えなかったが、鼻筋や閉じた口などは確認できた。顎の輪郭ははっきりせず、ひげを生やしていた可能性があるという。

「少しでも事件が動き出せば……」。関岡さんの母・永野弘子さん（８１）は似顔絵を目にして涙ぐんだ。事件から２４年。最愛の娘を突如失った悲痛を抱えながら、母親代わりに孫２人を育て上げた。事件発生日には毎年、街頭で情報提供を呼びかけてきた。

捜査の進展は見られず、今も気持ちの整理がつけられないという。「見たらピンと来る人がいるかもしれない。間違っていてもいい。心当たりがあれば、ぜひ警察に連絡してほしい」と呼びかける。

若松署の宮本武志副署長は「多くの人が事件を思い起こし、新たな証言が集まるきっかけになる」と語る。県警は資料の再精査や新情報に基づく捜査を続けており、「警察は絶対に諦めない。今後も新たな証拠の発見を目指す」と力を込める。

県警は７月下旬に似顔絵を公開。情報提供を求めるポスターへの掲載も検討している。連絡は若松署（０９３・７７１・０１１０）へ。