10時の日経平均は89円安の4万2220円、ＳＢＧが100.28円押し下げ 10時の日経平均は89円安の4万2220円、ＳＢＧが100.28円押し下げ

3日10時現在の日経平均株価は前日比89.53円（-0.21％）安の4万2220.96円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1080、値下がりは470、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は100.28円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が30.89円、ダイキン <6367>が5.06円、中外薬 <4519>が4.96円、テルモ <4543>が4.73円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を12.16円押し上げている。次いでファナック <6954>が9.96円、ソニーＧ <6758>が8.10円、フジクラ <5803>が5.06円、キッコマン <2801>が4.81円と続く。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、パルプ・紙、ゴム製品、鉄鋼と続く。値下がり上位には機械、銀行、情報・通信が並んでいる。



※10時0分1秒時点



株探ニュース

