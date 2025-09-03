総額7億8000万円超え「豪華メンバー」 日本女子ゴルファーが異国でオフ満喫「羨ましい」
山下美夢有と竹田麗央がボストンの名所で2ショット
米女子ゴルフツアーのFM選手権は日本時間1日まで、米マサチューセッツ州TPCボストン（6533ヤード、パー72）で開催された。山下美夢有と竹田麗央はオフに伝統の球場を訪れた様子。豪華な2ショットに「仲良いんですね」と反響が寄せられた。
レッドソックスのユニホームとキャップを被った2人。フェンウェイパークを訪れ、試合を楽しんだようだ。客席ではカメラに向かって笑顔。ともに契約を結ぶニューバランスのウェアもまとっていた。
山下が自身のインスタグラムで実際の写真を公開。ファンから反響を集めていた。
「お二人ともユニフォームもお似合いで可愛い」
「羨ましい限りです」
「仲良いんですね」
「最高なオフショットですね」
「イイなぁ〜！」
「最強の2人が揃って観戦なんて素敵すぎる！」
「豪華メンバー」
「最強ツアールーキーのお二人にビックリです」
同ツアー本格参戦初年の2人。ともに1勝するなど活躍している。賞金ランキングでも、山下はここまで計264万8549ドル（約3億9330万円）で3位、竹田が計264万7184ドル（約3億9310万円）で4位につけている。
今週はオープンウィーク。現地時間11日にクローガー・クイーンシティ選手権が米オハイオ州で開幕する。
（THE ANSWER編集部）