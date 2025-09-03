山下美夢有と竹田麗央がボストンの名所で2ショット

米女子ゴルフツアーのFM選手権は日本時間1日まで、米マサチューセッツ州TPCボストン（6533ヤード、パー72）で開催された。山下美夢有と竹田麗央はオフに伝統の球場を訪れた様子。豪華な2ショットに「仲良いんですね」と反響が寄せられた。

レッドソックスのユニホームとキャップを被った2人。フェンウェイパークを訪れ、試合を楽しんだようだ。客席ではカメラに向かって笑顔。ともに契約を結ぶニューバランスのウェアもまとっていた。

山下が自身のインスタグラムで実際の写真を公開。ファンから反響を集めていた。

「お二人ともユニフォームもお似合いで可愛い」

「羨ましい限りです」

「仲良いんですね」

「最高なオフショットですね」

「イイなぁ〜！」

「最強の2人が揃って観戦なんて素敵すぎる！」

「豪華メンバー」

「最強ツアールーキーのお二人にビックリです」

同ツアー本格参戦初年の2人。ともに1勝するなど活躍している。賞金ランキングでも、山下はここまで計264万8549ドル（約3億9330万円）で3位、竹田が計264万7184ドル（約3億9310万円）で4位につけている。

今週はオープンウィーク。現地時間11日にクローガー・クイーンシティ選手権が米オハイオ州で開幕する。



