お腹丸出しで寝ている猫の寝姿は見ていて微笑ましいですよね。今回ご紹介するのは、その中でも特に豪快なポーズで眠っている猫ちゃんの様子です。まるで全身の力を抜ききっているかのような姿に、見ているこちらまで癒されます。投稿はX（旧Twitter）にて、9.2万回以上表示。いいね数は7000件を超えたそうです。

【写真：クッションの上で寝ている猫→あまりにも無防備な『とんでもない寝相』】

ねてる

今回、Xに投稿したのは「お母ちゃんこてつぜん」さん。

クッションの上で仰向けになり、足を前に投げ出すようにして眠る猫ちゃん。お腹も足の裏も全部見せてしまうほどの無防備さは、安心できる場所でしか見られない光景なはず。体の力が完全に抜けきっていて、「ここが一番安心できる場所」と言っているみたいですね。

お腹のふわふわした毛並みや、肉球が見える足の位置など、どこを切り取っても癒しポイント満載。視界の中にこんな姿があるだけで、気持ちがふっと和らぎます。可愛い猫ちゃんが全力でくつろぐ姿は、猫好きにとって最高のご褒美です。

癒し効果抜群の無防備ポーズに猫好きたちもほっこり

足を投げ出して爆睡していた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「寝相が人間みたい」「この写真を見た人は幸せな気持ちになりますね」「りらーっくす」などの声が多く寄せられていました。

猫ちゃんが見せてくれる安心しきった寝姿は、多くの方に穏やかな気持ちを運んでくれた模様。今回の猫ちゃんは、今日もきっとお腹丸出しで爆睡しながら、いい夢を見ていることでしょう。

Xアカウント「お母ちゃんᵕ̈こてつぜん」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちが元気いっぱいに暮らしている様子は見る人の心を癒してくれます。

写真・動画提供：Xアカウント「お母ちゃんᵕ̈こてつぜん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。