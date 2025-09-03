今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「とらくん」に投稿された、飼い主さんたちが食べるご飯が欲しくてアピールする猫ちゃんの様子。動画の再生回数は11万回を突破し、投稿には「顔ぶつけてくるのかわいい」「しつこいとこも可愛いんだよね」といった声が集まっています。

【動画：夜ご飯にサーモンを出したら、黒猫が間に座ってきて…思った以上に圧を感じる『まさかの光景』】

サーモンの匂いに敏感に反応するとらくん

TikTokアカウント「とらくん」に登場したのは、アメリカンショートヘアの「とら」くん。飼い主さんたちが食事中は必ずど真ん中に陣取るという、甘えん坊な男の子です。

そんなとらくんは、この日も食事中の飼い主さんたちの間へ。そして、この日の夕食が「サーモンのムニエル」だと敏感に察知したとらくんは、飼い主さんたちに体当たりをしながら、「ぼくにも頂戴！」とおねだりしてきたといいます。

甘える作戦で魚を貰うにゃ！

どうしてもサーモンが食べたいとらくんは、飼い主さんの腕に頭をすりすりして必死にアピールしてきたそう。何度も頭をすりすりしてくる姿は、本当に可愛くてたまりません。

その後もジーっと飼い主さんたちが食べるサーモンを凝視していたというとらくん。何とかして食べるために腕の下から潜り込んでいこうとする姿に、思わず笑ってしまいました。

ネバーギブアップ

飼い主さんたちが「ごめんね」と言って頭を撫でても、キッとした目つきで諦める様子がなかったのだとか。とらくんは全く諦める素振りを見せなかったそうで、本当にお魚が大好きなのが伝わってきます。甘えん坊で食いしん坊なとらくんなのでした。

投稿は、TikTokにて6700件を超える高評価を集めており、大きな反響を呼びました。必死に甘えてくるとらくんの姿を見て、羨ましさや愛らしさを感じている方も多いようです。

投稿を見た視聴者からは、「露骨でしつこい甘え方!可愛い」「グイグイ身体を擦り付けてアピールする積極性が凄い」「ウチはちくわの匂いに敏感です(笑)」「一口頂戴って言ってるわぁ」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「とらくん」では、洗い物をしている最中に甘えてくる様子や、息子くんがお風呂から出るのを出待ちする様子など、とらくんの可愛らしい姿が投稿されています。

とらくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「とらくん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。