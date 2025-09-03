¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¡¦¥É¥Ì¡¼¥ô¡¢Í¥Èþ¤Ê²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡ØSPIRIT WORLD¡Ù·àÃæ²Î¤ò½é¸ø³«
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾Í¥¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¡¦¥É¥Ì¡¼¥ô¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØSPIRIT WORLD -¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É-¡Ù¤«¤é¡¢¥É¥Ì¡¼¥ô±é¤¸¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í²Î¼ê¥¯¥ì¥¢¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¡¦¥É¥Ì¡¼¥ôËÜÊÔ²Î¾§±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦ÆüËÜ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ò°¦¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¡¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö»à¸å¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÂêºà¤ËÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£¡Ø²ÈÂ²¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¹âºê¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¯¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤äÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¤Ê¤É¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç2024Ç¯¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¡¢×Ç×Ó¤¨¤ëº²¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í²Î¼ê¥¯¥ì¥¢¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¡¦¥É¥Ì¡¼¥ô¡Ë¤¬¡¢¥æ¥¦¥¾¥¦¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¥Ï¥ä¥È¡ÊÃÝÌîÆâË¡Ë¤ò¸«¼é¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÌÂ¤¤¡¢×Ç×Ó¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤Èå«¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Ë´¤Éã¥æ¥¦¥¾¥¦¡Êºæ¡Ë¤Î²È¤Ç¥¯¥ì¥¢¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥Ï¥ä¥È¡ÊÃÝÌîÆâ¡Ë¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¾ìÌÌ¡£À¤³¦Åª²Î¼ê¥¯¥ì¥¢¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤³¤¦¤È¹âºê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Í¥¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤Ë´ó¤êÅº¤¦²¹¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£Èá¤·¤ß¤ä¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤½¤Ã¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤²áµî¤òÇØÉé¤¦¥¯¥ì¥¢¼«¿È¤Î´¶¾ð¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¶»¤Ë¿¼¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥É¥Ì¡¼¥ô¤È²ÎÀ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂåÉ½ºî¡Ø¥·¥§¥ë¥Ö¡¼¥ë¤Î±«»±¡Ù¡Ê1964Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÅö»þ¤Þ¤À¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á²Î¾§ÉôÊ¬¤ò¥×¥í²Î¼ê¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥í¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥ë¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê1967Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¼«¤é²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤âËÜ¿Í¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤¬±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥½¥óÉ÷¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿¥É¥Ì¡¼¥ô¤¬Í¥¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤ÏÉ¬¸«¡£ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤Î²ÎÀ¼¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ØSPIRIT WORLD -¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É-¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¤ËÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¥·¥ã¥ó¥Æ¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢10·î31Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
