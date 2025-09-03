ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥¥·¥³¤ÎÅÁÀâGK¥ª¥Á¥ç¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¥Ö¥ë¥´¥¹°ÜÀÒ¤¬ÅÅ·âÇËÃÌ
2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
9·î¤Ë¤ÏWÇÕ¶¦ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë±óÀ¬¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦¡£
¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì¤¬Î¨¤¤¤ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ï¡¢ÀèÆü¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£
¥á¥¥·¥³ÂåÉ½»Ë¾å3°Ì¤È¤Ê¤ë151»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉGK¥®¥¸¥§¥ë¥â¡¦¥ª¥Á¥ç¥¢¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
40ºÐ¤Î¥ª¥Á¥ç¥¢¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1ÉôAVS¤òÂàÃÄ¡¢¸½ºß¤ÏÌµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÁª¼ê¤ò¾·½¸¤·¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMarca¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Á¥ç¥¢¤Ï¤³¤Î²Æ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¥Ö¥ë¥´¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ª¥Á¥ç¥¢¤Ï¥Ö¥ë¥´¥¹°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷ËüÃ¼¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸ò¾Ä¤¬ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢·ÀÌó½ñ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þ¡¢Í½ÁÛ³°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¥Ö¥ë¥´¥¹¤ØÉë¤¡¢¥¯¥é¥Ö¿¦°÷¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢·ÀÌó¤ÎºÇ½ª¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ×µá¤·¤¿¥ª¥Á¥ç¥¢¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¥¯¥é¥Ö¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ª¥Á¥ç¥¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤¬¡ØÆÍÁ³·ÀÌó¶â³Û¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡Ù¤³¤È¤¬¿¿Áê¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¹¹ð¼ýÆþ¤Î60¡ó¤ò¥¯¥é¥Ö¤¬¼õ¤±¼è¤ëºÇ½ª·ÀÌó½ñ¤È¡¢ÊÌÅÓ500Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê8.6²¯±ß¡Ë¤Î¾ò¹à¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î·×²èÊÑ¹¹¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥Á¥ç¥¢¤Ï¥µ¥¤¥ó¤»¤º¡£¡ØºÇ½ªÅª¤Ê¶â³Û¤Ï¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¹¤éËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¡£
Áª¼êÂ¦¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¹¹ð¼ýÆþ¤Î¤ß¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Á¥ç¥¢¤Ï¥á¥¥·¥³¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ë¤½¤ì¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥ª¥Á¥ç¥¢Â¦¤Ï¡¢·ÀÌóÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ö¥ë¥´¥¹¤¬µÞî±ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î°ÜÀÒÇËÃÌ¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì½ªÎ»¤Þ¤Ç¿ô»þ´Ö¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Ö¥ë¥´¥¹¤ÏÂåÌòGK¤ò³ÍÆÀ¡£
´ñÌ¯¤ÊÍýÍ³¤ÇÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÜÀÒ¥È¥Ã¥×12
Æ±»æ¤Ï¡Ö²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¼è°ú¤Ï¡¢Èá´î·à¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ã±¤Ê¤ë°ïÏÃ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£