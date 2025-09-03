「メイショウ」の冠名で知られ、今年８月に個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去した。８７歳だった。

１０年の京都大賞典など重賞２勝を挙げたメイショウベルーガなど松本オーナーの愛馬で重賞５勝をマークしている池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリー＝は９月３日、札幌競馬場で取材に応じて、感謝と追悼の意を表した。

池添謙一騎手「僕が（メイショウタイピンで）１９９９勝とした時にオーナーに連絡して、お礼と『これからもよろしくお願いします』と伝えたばかりで、知った時はエッと思いました。（体の）具合のことは知らなかったので、ショックが大きいです。本当に僕もお世話になりましたし、本当に残念だと思います。その言葉しか出てこないです。デビューの頃から乗せてもらいましたし、ベルーガと一緒に重賞を取って、（Ｇ１は）２着まで（１０年エリザベス女王杯）でしたが、この馬でＧ１を取りたい気持ちはありましたね。本当にたくさん乗せていただきました。めちゃくちゃお世話になりました。天国でゆっくり競馬を見守っていただけたらと思います」