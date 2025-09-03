◆米大リーグ レイズ―マリナーズ（２日、米フロリダ州タンパ＝ジョージスタインブレナーフィールド）

マリナーズのカル・ローリー捕手が２日（日本時間３日）、敵地のレイズ戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、７試合ぶりの５１号本塁打を放った。

０―２で迎えた４回先頭打者として右腕ラスムッセンのフルカウントからの９球目の高めの直球をとらえた。２６度のライナーは右翼フェンスを越える５１号となった。

ローリーは現地８月２４日のアスレチックス戦で４８、４９号を連発。捕手によるメジャー史上最多本塁打を達成。２５日には５０号一番乗りしてスイッチヒッターでは１９６１年のＭ・マントル（ヤンキース＝５４本）以来２人目の大台に乗せた。

また、マスクをかぶった捕手出場試合での本塁打は４１本目（ＤＨ１０本）。捕手出場での最多は２００３年のハビー・ロペス（ブレーブス）の最多記録４２本にあと１本と迫っている。

米大リーグ公式サイトのＭＶＰ予想投票でも今回初めてジャッジ（ヤンキース）を抜いてトップに浮上しており、チームのポストシーズン進出目指して打ちまくれば、初受賞も夢ではない。