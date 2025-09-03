◆米マイナー３Ａ シュガーランド―オクラホマシティー（２日、米テキサス州シュガーランド＝コンステレーションフィールド）

ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２日（日本時間３日）、傘下マイナー３Ａのオクラホマシティー・コメッツで敵地のシュガーランド・スペースカウボーイズ戦に先発登板し、初回に２ランを２発被弾した。

遊ゴロと三ゴロで２死としたが、３番打者に対しスプリットのすっぽ抜けで死球。４番打者に対し初球の高め直球を右越えに２ランを打たれた。５番に対しては全て直球でストレートの四球。続く６番のシングルトンにも特大の２ランを被弾した。その直後、球場照明が点灯せず、一時中断となった。

５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入り、メジャー復帰へ向けてリハビリを続けている朗希。この日は中６日で４度目のマイナー登板となった。リハビリ登板での被弾はこの試合が初めてだった。

８月２７日の前回登板では、３回２／３で７５球を投げ、５安打３失点、４奪三振２四球で敗戦投手になった。マイナー３度目の登板で初黒星。防御率は７・００となり、メジャー昇格へアピールをすることはできなかった。直球の最速は９８・８マイル（約１５９・０キロ）で復帰後最速を記録した。