50歳・つるの剛士、妻・美紀さんへ「超絶に好きっす！」 結婚22周年で乾杯＆花束ショット公開
5児の父でタレント・つるの剛士（50）が2日、自身のインスタグラムを更新。妻・美紀さんとの結婚22周年を迎えたことを報告した。
【写真】妻・美紀さんとの乾杯＆花束ショットを公開したつるの剛士
つるのは「本日9月2日は、私が人生でいちばんの大物を釣り上げた結婚記念日」とユーモラスにつづり、毎年恒例だという夫婦で靴を交換し合う習慣を紹介。今年で「22足目、22歩目の #靴の日」になったことを明かした。
さらに、23年目のスタートを記念して23本の花束を用意。久しぶりに家族全員で外食を計画したが、結局同席したのは次男のみだったというエピソードも添え、「22年間何も変わってないです」と笑いながら振り返った。
最後には「美紀ちゃん、いつも素敵でいてくれてありがとう。出会ったときよりも去年よりも超絶に好きっす！」と愛妻への感謝と惚気を惜しみなく表現。「これからも一歩一歩人生の景色を一緒に眺めていきましょう」とメッセージを結んだ。
【写真】妻・美紀さんとの乾杯＆花束ショットを公開したつるの剛士
つるのは「本日9月2日は、私が人生でいちばんの大物を釣り上げた結婚記念日」とユーモラスにつづり、毎年恒例だという夫婦で靴を交換し合う習慣を紹介。今年で「22足目、22歩目の #靴の日」になったことを明かした。
さらに、23年目のスタートを記念して23本の花束を用意。久しぶりに家族全員で外食を計画したが、結局同席したのは次男のみだったというエピソードも添え、「22年間何も変わってないです」と笑いながら振り返った。
最後には「美紀ちゃん、いつも素敵でいてくれてありがとう。出会ったときよりも去年よりも超絶に好きっす！」と愛妻への感謝と惚気を惜しみなく表現。「これからも一歩一歩人生の景色を一緒に眺めていきましょう」とメッセージを結んだ。