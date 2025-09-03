4児の母でタレントの平愛梨（40）が2日、Instagramを更新。子どもたちが大絶賛したという手料理を披露した。

【映像】平愛梨が作った４兄弟バラバラの朝食

2017年にFC東京の長友佑都選手（38）と結婚し、4人の男の子の育児に奮闘している平。Instagramでは、子どもたちの好みに合わせ、それぞれ違うメニューで用意した朝食や、長友選手のために作った試合前の食事、長男のバンビーノくんが、夜ご飯を作ってくれる姿などを発信してきた。

子ども達が大絶賛した手料理を公開「みんなバクバク食べる」

2025年9月2日はストーリーズを更新。子どもたちのために作ったという焼肉ロールを公開した。

「子どもごはん。習い事から帰宅するカオスたち。お風呂より先にご飯食べたい！と言うだろうと思い…冷めても美味しいはずの焼肉ロールを作ってみた」

「見た目ヤダ！とか言われそうな予感したから、4男児それぞれのお口に運んで味見させてみた。バンビーノは目を見開いて『ママ！すごい！これめっちゃ美味しい！ママ天才ッ』褒め方天才。みんなバクバク食べる」

続く投稿では、焼肉ロールの具材をのせたお皿が並ぶ食卓の写真を披露。子どもたちに大好評だったことを明かしている。

「まさかの!!みんながバクバク食べるから巻いてられない。もうご自身でやってみてください！とお皿に盛った。焼肉のタレは最高だよね」（『ABEMA NEWS』より）



