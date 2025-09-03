¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ ÈÄÁÒ Þæ¤Î¡Ö¤ä¤ë¤è¡¢²¶¤Ï¡ª¡×¡ÛÂè42²ó ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÈÄÁÒ Þæ¤ò°é¤Æ¤¿²ÈÄí´Ä¶¤È¤Ï¡©
ÉáÃÊ¤«¤é²¹¸ü¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈÄÁÒ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ³Ê¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤Î²¹¤«¤µ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà¤Î¹Í¤¨¤ëÍýÁÛ¤Î²ÈÄí¤È¤Ï¡© ¥ë¡¼¥Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë²ÈÄí´Ä¶¤ä°éÀ®Ç¯Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°¦¤¹¤ë²¹¸ü¤ÊÎ¾¿Æ¤Î²¼¤Ç
¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¸å¤Î¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹¤á¤Î¥ª¥Õ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£µÙ²ËÃæ¡¢ËÍ¤¬¼çºË¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡¦KCP¤âµþÅÔ¤È¿À¸Í¤ÇÌµ»öÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£
µþÅÔ¡¢¿À¸Í¤Ç¤ÎKCP¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÎ¾¿Æ¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¡¢ÈÄÁÒ²È¤Ï²ÈÂ²Ãç¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿²ÈÄí´Ä¶¤ä°éÀ®Ç¯Âå¤Ç¤ÎÆü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎËÍ¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤ÆÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤À¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤ÇÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Éã¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Êì¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸Â¤é¤º¡¢É¬Á³Åª¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ³Ø1Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÄÉã¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¸©¤ËËå¤ò´Þ¤á²ÈÂ²4¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê°ì²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤é¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥²¡¼¥à¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤âÂ¿¾¯¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï³°¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
Êì¤«¤é¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¾®3°Ê¹ß¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÄ¾¹Ô¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¶¤ó¤Þ¤¤¤ÎËèÆü¤Ç¡¢µ¢Âð¤Ï¤¤¤Ä¤âÌë10»þ²á¤®¡£ÊÙ¶¯¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ò¤È¶Ú¤À¤Ã¤¿ËÍ¤â¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÀ®Ä¹´ü¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»¤Ç¤Ï¹Ó¤ì¤Æ¤³¤½¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·è¤·¤ÆÍ¥ÅùÀ¸¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Í§Ã£¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ø¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Ç¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤â¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Î¾å¡¢¤³¤Ã¤Ô¤É¤¯𠮟¤é¤ì¤¿¡£Í§Ã£¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¿Æ¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÉã¤«¤éÍ¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å´·ý¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Éã¤Ï²¹¸ü¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÎÀ³Ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¹â¹»»þÂå¤Ë¤â¡¢Í§Ã£¤¬ÌëÃæ¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê²È¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÙ¶¯¤È¾Î¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ë¹Ô¤¡¢Ä«¤Þ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë´Å¤ä¤«¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤Î¼«Î©¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤ÏÅÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£²È¤Î³°¤Ç¤Ïàµ´¤Îá郄粼¹¯»Ì¥³¡¼¥Á¤Ë¤º¤Ã¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤°¤é¤¤¤Ï¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£
¢£¾Íè¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Ë¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤³¤È¤Ï
¤¤¤¶¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Á»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤»¤¿¤¤¡£ËÍ¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£²¾¤Ë¡¢ËÍ¤Î»Ò¶¡¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢Í§Ã£´¶³Ð¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¡¢³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À!?¡×¤È¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ°é¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ËÍ¤âÎ¾¿Æ¤«¤é¡Ö¤¢¤¢¤·¤í¡¢¤³¤¦¤·¤í¡×¤È¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢½ã¿è¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÁ°Äó¤À¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤â·ë¶É¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤À¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤·¡¢º£¤¬¤¢¤ë¡£
ËÍ¤«¤é¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¡¢¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¡£Îéµ·¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´¿´î¤Î½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë»þ¤Ë¤Ï²ù¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤âÁø¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂç¤¤ÊÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿Í´ÖÅªÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏºÇ¹â¤À¡£
ÈÄÁÒ Þæ
¹½À®¡¦Ê¸¡¿¹â¶¶»ËÌç¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í