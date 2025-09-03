リーメント、「LittleTwinStars キキ&ララのPatisserie Etoile」の商品画像を初公開！
【LittleTwinStars キキ&ララのPatisserie Etoile】 12月22日 発売予定 価格：1個1,155円
(C)2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.662541
リーメントは、12月22日に発売を予定しているキャンディトイ「LittleTwinStars キキ&ララのPatisserie Etoile」の商品画像を初公開した。価格は1個1,155円。
本商品は、キキ＆ララのフレンチガーリーなパティスリーをイメージしたミニチュアフィギュア。「パティスリーへようこそ！」、「どれにしようか迷っちゃう」、「マカロンはいかが？」、「お好きなケーキをどうぞ」、「プチガトーがお気に入り」、「ホットの紅茶でひとやすみ」、「うっとりしちゃうアイテム」、「クッキー缶をお持ち帰り」の全8種がラインナップしており、中身は外からわからないブラインド仕様になっている。
ミニチュアフィギュアのほか、ミニシートとガム（1個）が付属する。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) September 2, 2025
【LittleTwinStars キキ&ララのPatisserie Etoile】
キキ＆ララのフレンチガーリーなパティスリーへようこそ！
12月22日発売予定。全8種。1155円(税抜価格1050円)。#サンリオ #リトルツインスターズ #sanrio #littletwinstars pic.twitter.com/kHXrMHakxo
(C)2025 RE-MENT