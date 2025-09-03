【LittleTwinStars キキ&ララのPatisserie Etoile】 12月22日 発売予定 価格：1個1,155円

リーメントは、12月22日に発売を予定しているキャンディトイ「LittleTwinStars キキ&ララのPatisserie Etoile」の商品画像を初公開した。価格は1個1,155円。

本商品は、キキ＆ララのフレンチガーリーなパティスリーをイメージしたミニチュアフィギュア。「パティスリーへようこそ！」、「どれにしようか迷っちゃう」、「マカロンはいかが？」、「お好きなケーキをどうぞ」、「プチガトーがお気に入り」、「ホットの紅茶でひとやすみ」、「うっとりしちゃうアイテム」、「クッキー缶をお持ち帰り」の全8種がラインナップしており、中身は外からわからないブラインド仕様になっている。

ミニチュアフィギュアのほか、ミニシートとガム（1個）が付属する。

(C)2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.662541

(C)2025 RE-MENT