３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／曹禕銘）

　【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会は3日、北京で盛大に開かれる。

３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／邵瑞）
３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／胡智軒）
３日、記念大会を前に、服装を整える閲兵部隊。（北京＝新華社記者／曹禕銘）
３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／曹禕銘）
３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／陳思汗）
３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／辛悦衛）
３日、記念大会を前に、服装を整える閲兵部隊。（北京＝新華社記者／雒円）
３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／王迎）
３日、記念大会を前に、リハーサルを行う解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／李鑫）