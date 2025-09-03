ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、間もな… 中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、間もなく北京で開催 中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、間もなく北京で開催 2025年9月3日 9時43分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／曹禕銘） 【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会は3日、北京で盛大に開かれる。３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／邵瑞）３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／胡智軒）３日、記念大会を前に、服装を整える閲兵部隊。（北京＝新華社記者／曹禕銘）３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／曹禕銘）３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／陳思汗）３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／辛悦衛）３日、記念大会を前に、服装を整える閲兵部隊。（北京＝新華社記者／雒円）３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／王迎）３日、記念大会を前に、リハーサルを行う解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／李鑫） リンクをコピーする みんなの感想は？