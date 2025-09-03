ロイズ限定♡秋の味覚を楽しむ栗・やきいも・ジャンドゥーヤ生チョコ

ロイズから、秋の味覚を贅沢に楽しめる限定生チョコレート3種が登場します♡『生チョコレート[栗]』（20粒・1,215円）はラム酒とブランデーの香りでまろやかに、紅はるかを使用した『生チョコレート[やきいも]』（20粒・1,215円）は濃厚な甘みが口いっぱいに広がります。ナッツ香る『生チョコレート[ジャンドゥーヤ]』（20粒・1,215円）も加わり、秋の贅沢スイーツタイムにぴったりです♪

生チョコレート[栗]の魅力



ミルクチョコレートにマロンパウダーをブレンドした栗の生チョコは、まろやかなコクと上品な口どけが特徴です。隠し味にラム酒とブランデーを加え、深みのある味わいに。

1粒ごとに栗の風味をしっかり感じられ、ティータイムや贈り物にもおすすめです。内容量は20粒、価格は1,215円（本体価格1,125円）です。

生チョコレート[やきいも]の美味しさ



紅はるかの甘みをホワイトチョコレートに溶け込ませ、焼き芋焼酎で香り付けした生チョコ。後味はすっきりとしていて、濃厚な甘さの中に秋らしい香ばしさを感じられます。

20粒入りで1,215円（本体価格1,125円）と手軽に楽しめるサイズです。

生チョコレート[ジャンドゥーヤ]のコク



ヘーゼルナッツとアーモンドのペーストを練り込み、ナッツリキュールで風味付けしたジャンドゥーヤの生チョコ。

ミルクチョコと生クリームのまろやかさが合わさり、秋にぴったりのコク深い味わいに仕上がっています。内容量20粒、価格1,215円（本体価格1,125円）で贅沢なひとときを楽しめます。

ロイズ限定生チョコで秋の贅沢タイムを♡



ロイズの秋限定生チョコレート3種は、栗・やきいも・ジャンドゥーヤの豊かな味わいが揃い、秋のスイーツタイムを特別に彩ります。

各20粒・1,215円（本体価格1,125円）で、通販や直営店で9月3日より販売開始。数量限定なので、贅沢な秋の味覚をお早めにお楽しみください♡ぜひ家族や友人と一緒に味わってください。