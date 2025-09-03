俳優のつるの剛士（50）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。23年目の結婚記念日を迎えたことを報告した。

つるのは「昨日9月1日は次男が初めてルアーで魚を釣りあげた記念日でしたが、本日9月2日は、私が人生でいちばんの大物を釣り上げた結婚記念日」と投稿。

「結婚してから毎年夫婦で靴を交換し合って22回目、22足目、22歩目の #靴の日 でした」と明かし、「結婚23年目突入を記念して、お花屋さんで23本の花束作ってもらいました。しっぽりと美味しいお寿司いただきながら夢を語る私。聞いてくれる妻。22年間何も変わっていないです」と花束を抱える妻の写真を公開した。

さらに「自分のSNSですし人目も憚らず今年も惚気ます」と続け、「美紀ちゃん、いつも素敵でいてくれてありがとう。出会ったときよりも去年よりも超絶に好きっす！お互い50代に突入し、いろいろあると思いますが これからも一歩一歩人生の景色を一緒に眺めていきましょう。それでは聴いてください、『君にありがとう』」と思いをつづった。

この投稿にフォロワーからは「ますます奥さまにゾッコン」「素敵なご夫婦」「愛だなー」「涙が出ました」「憧れのご夫婦です」「奥様といつまでもお幸せに」などの声が寄せられている。