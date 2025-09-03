第1子妊娠中の吉田朱里、ふっくらお腹の“記念ショット”公開
きのう2日に第1子妊娠を報告した元NMB48のメンバーで、モデル・タレントの吉田朱里（29）が3日、自身のインスタグラムを更新。妊娠中のふっくらとしたお腹のショットを公開した。
【写真】ぴったりワンピース姿で“ふっくらお腹”を披露した吉田朱里
投稿で「たくさんのあたたかいメッセージありがとうございます」「昨日YouTubeでご報告させていただきましたがこの度、第一子を授かることができました。ここまであたたかく見守って下さった皆様ありがとうございます」と改めて報告した。
現在は「ありがたいことにここまで体調も良く、お仕事もセーブすることなく続けられています」とし、「出産は来年を予定しています。体調と相談しつつ、今年いっぱいはお仕事を続けたいなと思っています」とつづった。
産後は「なるべく早く復帰したい」というが、「初めてのことなのでその時の状況見つつ徐々に…という形になるかと思います」「これまでと変わらず、自分らしく活動を続けていけたらなと思います」「さらにレベルアップできるように頑張ります」と意気込んだ。
また「SNSやYouTubeでもこれまでも変わらず大好きな美容の発信を軸に、今後さらに発信の幅を広げていけたらいいなと思ってます！変わらず見守って下さったら嬉しいです」「今後とも、どうぞよろしくお願いします！」と呼びかけた。
最後に「余談ですが」と前置きし、「昨日の夜。皆様にいただいたメッセージを読んでたらん？これが胎動？？っていうようなポコポコみたいなのを初めて感じました」とも報告。「お腹の中までメッセージ伝わったのかな？YouTubeでの発表の動画は撮ったもののSNS用の写真を全く撮ってなくて…気づけばお腹が結構出てきてたので昨日、記念に撮ってみました」と、ぴったりとしたワンピース姿のショットを公開し、ふっくらお腹を披露。2枚目にはマタニティマークのキーホルダー写真も添え、「マタニティマークももらってから発表までは…と思い引き出しにしまったままだったのを出してきて、ようやく実感が湧いてきました」と心境をつづった。
吉田は1996年8月16日生まれ、大阪府出身。NMB48の1期生として活躍し、2020年12月に卒業。モデルなどのほか、ブランドプロデュース、YouTuber、インフルエンサーなどとして多彩に活動。24年4月に一般男性との結婚を発表していた。
