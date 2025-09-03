静岡県伊東市に住む70代の女性が、警察官や検事などをかたる男らに約6000万円をだましとられる詐欺事件がありました。

被害に遭ったのは、伊東市に住む無職の70代の女性です。

警察によりますと、2025年3月上旬、女性宅に、女性の声で「あなたが買ってはいけない薬を買っているので保険証が使えなくなります」「使えなくなりたくなければ警察へ連絡してください」などと電話があり、指示された番号にかけると警察官をかたる者から「捜査のために携帯電話を買うように」と指示されました。

その後、4月中旬頃「口座のお金が差し押さえになる」「いやならお金を振り込むように」などと指示され、インターネットバンキングの口座開設や仮想通貨アプリをダウンロードさせられました。

女性は4月下旬から5月下旬までの間に、指示されるがまま、この口座に現金約6000万円を振り込んだ後に仮想通貨アプリに送金したところ、仮想通貨を引き出されだまし取られたということです。

警察では「警察官がお金の振り込みを要求することはありません」と注意を呼びかけています。