9月08日(月)「クレバの日」に東京ガーデンシアターで開催すされるスペシャルイベント＜908 ON THE DAY＞の緊急生配信が決定した。

「クレバの日」は、KREVAが2004年のソロデビュー以来、作品リリースやイベント開催、さらにはコロナ禍におけるライブやトークの生配信など、多彩なアクションを行ってきた大切な日だ。2013年6月18日に日本記念日協会から正式に「9月08日はクレバの日」と認定され、2025年で13年目を迎える。なお、2004年9月08日「音色」でのソロメジャーデビューから数えて、2025年で22回目となる。

当日にライブを行うのは、2018年＜クレバの日〜大阪編〜＞以来7年ぶりで、今回は「月曜日だけど、みんなで祝おう！」という思いから、東京ガーデンシアターでの開催が決定となったものだ。配信は、9月11日(木)21:08〜9月15日(月・祝)23:59までアーカイブ配信される。配信チケットは9月3日(水)9:08から配信期間最終日9月15日(祝・月)19:00までの販売だ。

生配信 https://w.pia.jp/t/krevanohi/

当日は有明ガーデン館内店舗でもKREVAの楽曲が流れ、サイネージも「908 ON THE DAY」仕様となるなど、会場全体がKREVA一色に染まり、イベントを盛り上げる。さらに、OZROSAURUSのMACCHOをゲストに迎えることも決定。過去に一度だけライブで披露された「Players’ Player」をはじめ、日本最高峰のコラボレーション・ステージに大きな期待が高まっている。

会場限定のオフィシャルグッズには、定番のタオル、ファンクラブ限定ユニフォーム、プラクティスTシャツ、ミサンガなど、KREVA ならではの肝入りラインナップとなっている。6月18日にはALMOSTBLACKとのカプセルコレクション「KRVAMB」が発表されたが、即完売した人気アイテムの中から若干数のみ9月08日0:00からECサイトで再販される。

＜908 ON THE DAY 2025＞

9月08日 (月) クレバの日

＠東京ガーデンシアター

開場17:00 開演18:00

ゲスト出演：MACCHO (OZROSAURUS)

出演メンバー：KREVA

【KREBand】

白根佳尚（ds）

大神田智彦（b）

田中義人（g）

熊井吾郎（MPC+DJ）

柿崎洋一郎（key）

SONOMI（cho,key）

チケット：全席指定9,000+908（税込 / 9,908円）

＊4歳以上チケット必要（未就学児入場可)

[問]ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

▼チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/krevanohi/

▼e＋

https://eplus.jp/kreva/

▼ローソンチケット

https://l-tike.com/kreva908/ 配信：PIA LIVE STREAM

チケット代：\5,908（消費税込）

チケット一般発売日：9月１日（土）21:08〜

販売期間：9月3日(水)21:08〜9月15日(祝・月)19:00

配信期間：9月11日(木)21:08〜9月15日(祝・月)23:59

＊9月15日(祝・月)23:59には視聴を終了いたします

[問]PIA LIVE STREAM視聴についてのお問合せ

電話：017-718-3572(平日10:00-18:00)

メール：event@linkst.jp

＊公演日当日の問合せ対応は該当公演(土日祝含む)の終演後１時間程度で終了とさせていただきます。

「908 ON THE DAY 2025」特設サイト： https://kreva.biz/krevaclass/

KREVA OFFICIAL HP：https://908ontheday2025.kreva.club