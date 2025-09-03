◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2025年9月2日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7試合ぶりの本塁打となる46号を放ち、移籍2年目でドジャース通算100号に到達した。豪快弾に現地放送席からは感嘆の声が上がった。

3回1死の第2打席、相手2番手・チャンドラーに対し3ボール1ストライクからの5球目、膝元の99・2マイル直球（約159・6キロ）直球を振り抜き、弾丸ライナーで右翼ポール際へ突き刺した。

この一発は打球速度120マイル（約193・1キロ）を計測。大谷のこれまでの全打球で最速となった。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をステファン・ネルソン氏、解説を通算204勝のレジェンドOBのオーレル・ハーシュハイザー氏が務めた。

ネルソン氏は「ロケットのような打球！ゴーーーンヌ（入ったあ）！！」と絶叫。「大谷翔平のドジャース通算100本目のホームランだ。一瞬のうちに飛び出していった。時速120マイル！」と豪快弾に驚いた。

ハーシュハイザー氏も「（打球は）時速95マイル（約153キロ）で“ハードヒット（強打）”と分類されるが、これはそれよりも25マイル（約40キロ）速い…ロケットだ」と舌を巻いた。