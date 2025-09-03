ギュンドアンがガラタサライにフリーで移籍「とても嬉しい」「マンチェスター・Cは僕の心の中で特別な場所を占めるだろう」
ガラタサライは2日、マンチェスター・シティMFイルカイ・ギュンドアンの加入を発表した。契約期間は27年までの2年間となる。
16-17シーズンにマンチェスター・Cに加入したギュンドアンはUEFAチャンピオンズリーグ制覇や5度のプレミアリーグ優勝に貢献するなど、チームの主軸として君臨。23-24シーズンはバルセロナでプレーしたものの、昨季はマンチェスター・Cに復帰した。
マンチェスター・C復帰時の契約は1年だったものの、昨季の公式戦に54試合出場したことで、1年の契約延長条項の条件を満たしていた。しかし、マンチェスター・Cとの契約を解除し、フリーでガラタサライに加入することとなったようだ。
ギュンドアンはクラブを通じ、「とても嬉しいよ。僕と家族にとって誇らしい日で、興奮している。早くチームメイトと会ってチームに馴染み、楽しいサッカーができたらいいと思っている」と語っている。
また、計8シーズンの在籍で公式戦358試合65得点を記録するなど、多くの時間を過ごしたマンチェスター・Cの公式HPを通じ、ギュンドアンは「マンチェスター・Cは僕の心の中で特別な場所を占めるだろう」と語っている。
「我々がともに過ごした時間の中で多くの成功を収め、トレブルを獲得したシーズンにキャプテンを務めたことは忘れられない瞬間の一つだ。マンチェスター・Cが将来、さらなる成功を収めるのは間違いないと思う。僕はトルコでキャリアを続ける間、遠くから見守り続けるよ」
