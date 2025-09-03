右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手（23）が2日（日本時間3日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員として、敵地でのアストロズ傘下3Aシュガーランド戦に先発。4度目のリハビリ登板は初回4失点の立ち上がりとなった。

遊ゴロと三ゴロで2死後、3番打者に抜けたスプリットで死球を与え、4番の左打者コールに94.5マイル（約152.1キロ）の直球を右中間スタンドへ運ばれて2点を先制された。次打者をストレートの四球で歩かせると、6番の左打者シングルトンにも94.4マイル（約151.9キロ）の直球を右翼へ叩き込まれた。7番打者に2球投じたあと、球場の照明が落ちて試合は約20分間中断。再開後、7番を三ゴロに抑えてこの回を終えた。

佐々木は前回8月26日（同27日）のリハビリ登板では3回2/3を5安打3失点。最速98・8マイル（約159キロ）を計測したが、予定していた4回を投げきることはできなかった。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は8月31日（日本時間9月1日）、佐々木のメジャー復帰について、今回の登板後に「議論することになる」と“最終テスト”を示唆。「求められるのは、しっかりとストライクゾーンを攻め、ボールを思い通りに操ること、そして安定したパフォーマンスを重ねること」「彼のレベルであればトリプルAの打者を“支配する”くらいの投球を見せてほしい」と注文をつけていた。

ただし、この日の敵地パイレーツ戦前の取材対応では「今ここで投げている投手陣が良い仕事をしているので、この先の朗希の扱いについてはまだ分からない。まずはこの登板をしっかり健康に投げ切ること。それから判断する」と話すにとどめた。佐々木は5回75球をめどにしているという。