◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に７試合ぶりとなる４６号ソロを放ち、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打に到達した。

３点を追う３回１死で迎えた第２打席。カウント３―１から右腕チャンドラーの９９・２マイル（約１５９・６キロ）直球を振り抜くと、弾丸ライナーで右翼席に着弾した。打球速度は大谷の全打球で最速となる１２０マイル（約１９３・１キロ）を計測した。打球角度２３度、飛距離３７３フィート（約１１３・７メートル）だった。

記念のボールをキャッチしたマヤ・ホーガンさん（２０）は「とても怖かったです。私たちの方に真っすぐ飛んできて…。私は『触らない、触らない』って。だってすごく速く来ていたから」。しかし、気付けば自分の真下にあった。「信じられませんでした。みんなが私に叫んでいて『そうか、私が捕ったんだ』って思いました」と一瞬の出来事を振り返った。

ボールはキープする予定だと明かし「私の父なら絶対に売らないと思います。私も売らないです。誰かならボールを売るものかもしれないけど、私にとっては値段のつけられないものです。売ってしまったら自分の手元に残らないでしょ？ だから売りません」と話した。球場スタッフの男性が「Ｏｈｔａｎｉ ４６ｔｈＨＲ」とボールに書き込んでいた。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、移籍後２年間での本塁打数は１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多記録。２００１〜０２年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続いており、大谷は史上４人目の快挙となった。リーグ本塁打王争いでは８月２８日（同２９日）にシュワバーが１試合４発の離れ業を見せ、差をつけられていたが、３年連続キングへ３本差とした。

敵地のＰＮＣパークは右翼後方にアレゲニー川が流れ、パ軍球団カラーの黄色いロベルト・クレメンテ橋を望むことができる。ＭＬＢの中でも「美しい」と言われる球場で歴史的なホームラン。ポストシーズン進出をかけて２年連続の「ヒリヒリする」９月初戦で大谷が魅せた。

◇大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ４６本