ドル円理論価格 1ドル＝147.42円（前日比+0.17円）
割高ゾーン：148.04より上
現値：148.52
割安ゾーン：146.80より下
過去5営業日の理論価格
2025/09/02 147.25
2025/09/01 146.90
2025/08/29 147.54
2025/08/28 146.93
2025/08/27 147.39
（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
