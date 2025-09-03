東京・太子堂の焼き菓子カフェで“シャインマスカットフェア”がスタート！ぶどうスイーツで秋の訪れを感じて
9月になると、秋の味覚を使ったメニューが楽しみですよね。
東京・太子堂の焼き菓子カフェ「nomaru bake（ノーマルベイク）」では、9月3日（水）から“シャインマスカットスイーツフェア”がスタート。
旬のシャインマスカットを主役に、希少な品種のぶどうもお目見え予定ですよ。
旬を楽しむ焼き菓子カフェ「nomaru bake」
「nomaru bake」は2025年3月、東京・世田谷区太子堂の住宅街にオープンした、焼き菓子とコーヒーの専門店です。
パティシエが“いま、⾷べて欲しい！”旬のフルーツを主役に、日常に寄り添うお菓子が楽しめます。
残暑が厳しい9月は“シャインマスカットスイーツフェア”がスタート。
山梨県甲府市の宮川さんが丹精込めて育てた、⽢みが濃く、ジューシーでパリッとした⾷感、爽やかな⾹りが魅⼒の『シャインマスカット』が主役のメニューがお目見えします。
収穫状況に応じて『サンシャインレッド』や、希少品種のブラックシャインマスカット『富⼠の輝』も登場予定なのだとか。
つるんと「あんみつ牛乳寒天」もマスカット仕様に
イートイン限定「季節のフルーツ シャインマスカットあんみつ⽜乳寒天」（税込1300円）は、ぷるんとした自家製牛乳寒天、みずみずしいシャインマスカット、季節のフルーツをたっぷりと盛りつけ。
静岡県熱海市『くまがや製菓』の粒あん、宮城県山元町の『ミガキイチゴ』のアイス、白玉、自家製きび砂糖シロップがシャインマスカットの爽やかな甘さを引き立てます。
添えられたクッキーは、まんまるで縁起が良いとされる“ふくらすずめ”がモチーフです。
テイクアウトもできるシャインマスカットスイーツ
「シャインマスカットのショートケーキ（画像：左）」（税込887円）は、全粒粉＆きび砂糖を使った優しい甘さのスポンジに、シャインマスカットを丸ごと贅沢にサンド。
クリームの甘さ×みずみずしいシャインマスカットの絶妙なバランスに、香ばしいアーモンドがアクセントをプラスします。
「シャインマスカットのフレッシュバターサンド（画像：右）」（税込488円）は、ふくらすずめがモチーフの全粒粉＆きび砂糖のタルトクッキーがとってもキュート。
ジューシーなシャインマスカット×ホワイトチョコでコクを出したバタークリームをたっぷりサンドした、フルーツタルトのような味わいを堪能してくださいね。
「季節のクランブルタルト デラウェアと3種のナッツ」（税込662円）は、⾷べごたえ抜群のタルト生地に、⽢酸っぱいデラウェア＆たっぷりナッツ（アーモンド、ヘーゼルナッツ、 ピスタチオ）をのせて焼きあげ。
夏から秋へ移り変わる、この時期だけのタルトなのだとか。
まだしばらくは暑い日が続きそうですが、秋のスイーツで季節を先取りしてみてはいかがでしょう。
※表示価格は税込10％のイートイン価格です。
■nomaru bake
住所：東京都世田谷区太子堂5-8-3
※東急田園都市線・三軒茶屋駅から徒歩9分、東急世田谷線・西太子堂駅から徒歩2分
営業時間：10:00〜18:00
定休日：火曜
Instagram：＠nomaru_bake
参照元：株式会社GRA プレスリリース
