日本電子が続急伸、医用機器事業をシスメックスに売却へ◇

日本電子<6951.T>が続急伸。同社は２日の取引終了後、生化学自動分析装置などを手掛ける医用機器事業をシスメックス<6869.T>に売却すると発表した。事業の選択と集中に向けた動きを評価する動きとなっている。



医用機器事業の分割準備会社を今月中に設立し、同事業を承継した新会社の株式をシスメックスが取得する。新会社は２７年３月期第１四半期（４～６月）に連結範囲から外れる予定。分割する事業の２５年３月期売上高は１５４億１８００万円、営業利益は６億６２００万円だった。売却価額は非開示とする。日本電子は業界で高いプレゼンスを持つシスメックスの傘下で医用機器事業の運営を図ることが、同事業の今後の持続的な成長と中期的な企業価値の観点から最適だと判断した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS