ユナイテッドアローズ<7606.T>が３日続伸している。２日の取引終了後に発表した８月度の売上概況（速報）で、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高が前年同月比２２．１％増と４カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



前年に比べて休日が１日多かったことでプラス１．３ポイント程度の影響があったと推測されるほか、夏物ニーズの高まりとともにセール売り上げが大きく伸長した。商品別ではシャツ、カットソー、パンツ、ワンピースなどの盛夏アイテムに加え、ウィメンズの中軽衣料を中心に初秋アイテムの動きが目立った。なお、全社売上高は同２２．７％増だった。



出所：MINKABU PRESS