インターメスが急反発、「メガネスーパー」を展開するＨｏｒｕｓ　ＨＤを買収へ

インターメスティック<262A.T>が急反発し上場来高値を更新している。２日の取引終了後、「メガネスーパー」などを展開するＨｏｒｕｓ ＨＤ及びＨｏｒｕｓの全株式を１０月１日付で取得し子会社化すると発表したことが好感されている。



Ｈｏｒｕｓ ＨＤグループはビジョナリーホールディングスを子会社に持ち、「メガネスーパー」のほか、「Ｖｉｓｉｏｎ Ｗｅｄｇｅ」などを全国に３００店舗（２５年４月末現在）展開するメガネ及びコンタクト小売店で、今回の子会社化により店舗数６００店舗を超えるメガネ小売企業が誕生することになる。また、Ｈｏｒｕｓ ＨＤグループはコンタクトレンズの販売に力を入れていることから、コンタクトレンズの顧客層の中心である若年層へのクロスセルなどのシナジーが期待されている。取得価額は合計で１９１億１９００万円。なお、同件による２５年１２月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS