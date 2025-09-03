º´Ìî¹ÒÂç¡¡Ì¾Ìç£Ð£Ó£Ö°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡£Ç£Í¡Ö°ÜÀÒ¶â£±£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ê¤éº´Ìî¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô£Î£Å£Ã¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê£Ç£Í¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥£¥ë¥³¡¦¥Õ¥¡¥ó¥·¥ã¥¤¥¯»á¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æº´Ìî¹ÒÂç¡Ê£²£±¡Ë¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ö£Ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¥ã¥¤¥¯£Ç£Í¤Ï¡¢ÃÏ¸µÈÖÁÈ¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢£±Æü¤¬Äù¤áÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿°ÜÀÒ´ü¸Â¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë£Í£Æ¥µ¥ß¡¦¥ï¥¤¥µ¤Èº´Ìî¤¬Â¿¤¯¤Î²¤½£¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô£Ð£Ó£Ö¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¤Ï£Í£Æ¥è¥¨¥¤¡¦¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É°ÜÀÒ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±£Ç£Í¤Ï¡Ö¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤é£Ð£Ó£Ö¤Ïº´Ìî¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£°ÜÀÒ´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð£Ð£Ó£Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤·¡¢Æ±£Ç£Í¤Ï¡Ö¡Ê°ÜÀÒ¶â¡Ë£±£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£¹²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º´Ìî¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ËÜ¿Í¤Ï£¸·î²¼½Ü¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»Ä¤ë¤«µî¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Ìî¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£