地震で負傷した人を手当てする救急隊やボランティア＝１日/Wakil Kohsar/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）アフガニスタンで発生した大地震で多数の死者が出て村々が壊滅的被害を受ける中、同国を支配するイスラム主義勢力タリバンは国際社会に支援を求めている。すでに食糧不足や海外援助の削減に苦しむアフガンにさらなる苦難が重なった形だ。

タリバン暫定政権の報道官によると、震源に近いパキスタン国境付近で発生したマグニチュード（Ｍ）６．０の地震により、少なくとも１４１１人が死亡したほか、３１２４人が負傷した。５４００戸以上の住宅も倒壊した。首都カブールで余震が続いているという。

豪雨や地滑り、道路の寸断によって、被害の大きい山間部には救援隊がなかなか到達できない状況にある。さらに２日夜にはナンガルハル州ジャララバードの北東でＭ５．２の地震が発生した。米地質調査所（ＵＳＧＳ）が明らかにした。

ＵＳＧＳによれば２日の地震の震源の深さは約１０キロ。震源の浅い地震の方が被害が大きい傾向があるという。震源地の西に位置するカブールでも揺れが感じられた。

最初の地震は８月３１日の真夜中直前にナンガルハル州にある人口約２０万人の都市ジャララバードの北東２７キロで発生した。震源の深さは８キロと比較的浅かった。

ロイター通信は地元当局の話として、地震により隣接するクナール州が壊滅的な被害を受け、三つの集落が壊滅したと報じた。タリバンや人道支援活動家によると、ラグマン州、ヌリスタン州、パンジシール州でも被害と負傷者が報告されている。

最近の米国からの支援打ち切りなどで救援活動は厳しい制約を受けている。２０２１年にタリバンが政権を掌握して以来、同国は世界からの援助の縮小に直面している。多くの国際的な支援団体は、女性や少女に対する迫害で知られるタリバン政権との協力を警戒しており、同国での支援活動から撤退した団体も多い。

タリバンは救援活動の支援のため国際社会に助けを求めているが、今のところ応じた国は少ない。

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）は食料や医薬品、テントを送ったほか、捜索救助のチームも派遣した。ＵＡＥメディアが伝えた。

英国は２日、被災した家族を支援するため、新たに１００万ポンド（約１億９５００万円）の緊急基金を発表した。この資金は国連人口基金と赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）に分配される。

欧州連合（ＥＵ）は１００万ユーロ（約１億７０００万円）の緊急援助のほか、テントや衣類、医薬品などの支援物資を送ると発表した。中国やインドも支援を明らかにしている。