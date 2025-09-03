3日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比8.9％増の351億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.5％増の263億円となっている。



個別ではｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> 、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> など22銘柄が新高値。ｉシェアーズ フランス国債７－１０年 ＥＴＦ <2259> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が5.00％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.97％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は3.97％安と大幅に下落している。



日経平均株価が166円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金125億8500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均144億8600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が61億800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が19億2200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が10億2500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が9億7700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が9億3200万円の売買代金となっている。



