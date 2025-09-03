料理家和田明日香（38）が2日、インスタグラムを更新。同日、最終回を迎えるテレビ朝日系バラエティー「家事ヤロウ!!!」（火曜午後8時）へ感謝をつづった。

和田は「家事ヤロウが終わっちゃうぞー」と宣言し「7年半も続いた番組。わたしは2019年からの仲間入り。食材いっぱい送られてきたり、タレばっか作ったり、リモートで料理教室やったり、炊飯器と戦ったり。番組といっしょにいろいろやる中で、料理家としてどうありたいか、みたいな、とても大事なことを見つけてこられたように思います」と番組への思いを記し、花束を抱える自身の姿を添えた。

続けて「今のわたしがあるのはまじで家事ヤロウのおかげです。最終回の収録に参加できて、バカリさんカズさんに会えて(中丸くん元気でいてね)、番組を作ってこられたスタッフの皆さんにも直接ありがとうできて、本当に本当にうれしかった!!!今夜放送です」と告知した。

この投稿にフォロワーからは「大好きだったから終わっちゃうのさみしいです」「番組は終わっても、和田さんのレシピはこれからも活用させてもらいます」「家事ヤロウで和田さんを見て大ファンになりました」とコメントが寄せられている。