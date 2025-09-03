敵地パイレ−ツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回にドジャース移籍後100号となる46号ソロを放った。あっという間にスタンドへ着弾する時速193キロの一発に対する同僚のリアクションが日本人ファンの笑いを誘っている。

3点を追う3回1死。パイレーツの右腕・チャンドラーの99.2マイル（約159キロ）のストレートを弾き返した。打球はぐんぐん伸びて、右翼スタンド前方に着弾。打球速度120マイル（約193.12キロ）、飛距離373フィート（約113.69メートル）の爆速の一発だった。

これには同僚選手たちも驚愕した。驚異の打球に、両手で頬を覆いながら信じられないという顔をしていたラッシングは、場内に打球速度が表示されると、思わず「120!?」とシャウト。周りを見渡しながら、再度驚きの表情を見せていた。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継カメラが捉えていたこのリアクションには、ネット上の日本人ファンも反応した。

「ラッシング可愛い」

「ラッシングの反応可愛すぎるやろがい」

「ラッシングの表情が見た！今のみたいな」

「フリーランドの目が固まってたよ ラッシングはかわいいよね」

「ラッシングが終始かわいいな」

「大谷さんドジャ100号おめでとう！そして、ラッシングの顔…笑」

「ラッシングがムンクの叫びみたいなんしてたね かわいいw」

「このラッシングのリアクション それだけ衝撃的な弾丸ライナーだったってこと」

7試合ぶりとなる一発を放った大谷。9月の攻勢へ幸先のいいスタートをきっている。



（THE ANSWER編集部）