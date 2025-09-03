元日本テレビのフリーアナウンサー宮崎宣子（45）が2日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を公開した。

宮崎アナは「プールも海も苦手で、とにかく日焼けしたくないと思っていて、できれば部屋にいたいタイプでした」と明かし「ところが子供がいるとそうはいかず、ホテルも遊ぶところがあるのか、プールがあるのか、キッチンがあるのか、部屋より外に行きたがるのでついて行かなくてはならず、いつのまにかプールは当たり前のようになりました」とつづり、水着姿や長男とプールで遊ぶ姿を写真と動画で投稿した。

さらに「40歳を越えてまさか水着を着ることになるとは思ってもみなかったのですが、そのなんとなく作ってしまっていた概念を取っ払ってみると、意外と気付かされることも多かったのです」とし「確かにいつまで親とプールで抱っこして入ってくれるのか、私の方がプールで抱っこさせてもらって、遊んでもらっているのかもしれません」と心境を吐露した。

この投稿にフォロワーからは「スタイル抜群」「夏満喫でいいなっ」「美しい」「カワユス」とコメントが寄せられている。

宮崎アナは、21年12月に10歳下の男性との再婚を発表。23年10月に第1子男児の出産した。