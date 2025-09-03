元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が3日、自身のインスタグラムを更新。改めて第1子を妊娠したことを報告した。

吉田は2日、自身のYouTubeチャンネルで第1子妊娠を発表。既に安定期に入っており、「出産は来年を予定しています」と伝えていた。今後の活動については「体調と相談しつつ、お仕事は続けられたらいいなっていうふうに思っている」としていた。

この日の投稿では、ふっくらとしたおなかに手を添えた鏡越しの自撮りをアップ。「昨日YouTubeでご報告させていただきましたが この度、第一子を授かることができました。ここまであたたかく見守って下さった皆様 ありがとうございます」と改めて妊娠を報告した。

また「余談ですが…昨日の夜。皆様にいただいたメッセージを読んでたら ん？これが胎動？？っていうような ポコポコみたいなのを初めて感じました お腹の中までメッセージ伝わったのかな？」と胎動を感じたことを明かし、「YouTubeでの発表の動画は撮ったものの SNS用の写真を全く撮ってなくて…気づけばお腹が結構出てきてたので 昨日、記念に撮ってみました」とつづった。

2枚目には、マタニティーマークの写真も公開。8月のイベントを終えてから妊娠の発表をすると決めていたといい、「マタニティマークももらってから発表までは…と思い引き出しにしまったままだったのを出してきて、ようやく実感が湧いてきました」と笑顔の絵文字を添えた。

この投稿に、フォロワーからは「ご懐妊おめでとうございます」「うれしすぎるニュース」「たのしみですね〜」「自分のことのように嬉しい」「憧れのアカリンがママに…」「無理せず体を労わってね」という声が寄せられている。