◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2025年9月2日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7試合ぶりの本塁打となる46号を放ち、移籍2年目でドジャース通算100号に到達した。

3回1死の第2打席、相手2番手・チャンドラーに対し3ボール1ストライクからの5球目、膝元の99・2マイル直球（約159・6キロ）直球を振り抜き、打球速度120マイル（約193・1キロ）を計測する弾丸ライナーで右翼席に突き刺した。打球速度120マイルは大谷のこれまでの全打球で最速となった。

大谷の46号ボールを運良くゲットしたのはバージニア州リッチモンド在住の大学生マヤ・ホーガンさん（20）で「最初は自分が捕ったなんて信じられなかった。上を見たら、みんなが私に向かって叫んでいて、“あ、ホントに取ったんだ！”って思った。翔平のその日の初ヒットであり、最初のホームランだったから、すごく特別な感じがする」と満面の笑みで喜んだ。

打球速度193キロ超とロケットのような一発に「怖かった。私たちの間にボールが飛んできた。すごく速かった」と本音もポロリ。ゲットしたボールは「自分のものにする。売ったら父に怒られるし。値段なんて付けられない、これは“プライスレス”。売ってしまったらもう自分の手元に残らないでしょ？持って帰らないなら意味がない。だから売らない」ときっぱり言い切り、手元で保管すると胸を張った。

ホーガンさん自身は野球好きだがヤンキースファン。それでも「翔平のことはもちろん知っている。ずっと“彼は現代のベーブ・ルースだ”って言ってきたし、本当に同じくらいすごい選手だと思う」と称賛する。

ヤンキースに来てほしかったかと問われ「来てくれたら私にとっては最高だったと思うけど、どこにいても彼は必ず成功すると思う。パイレーツの投手が三振を取りにいっていたのは分かったけど、翔平は全然動じてなかった」と称えていた。

ちなみに、ホーガンさんがゲットした46号ボールには、なぜかPNCパークのセキュリティースタッフの男性が「大谷46号のボール」とうれしそうにサイン。ホーガンさんも了承済みだったもののまさかの“珍事”が起きた。