カクカクしたエッジの効いたスタイルに！ トヨタ GR86【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「トヨタ GR」。会場にはGRの名前が冠されたモデルが早朝にもかかわらず多数集結！ そこで撮影したオーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナーのプロフィール
お名前：SHO
年齢：30代
車両名：トヨタ GR86
年式：2022年式
型式：ZH8
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：2年（撮影時点）
総走行距離：18,000km
年間走行距離：10,000km
※本記事は編集部へ寄せられた内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「一目惚れです！」
ノーマルから変えた経緯
「クルマでまるい形があまり好きではなく……。それもあって、カクカクしたスタイルを目指してカスタムしています」。
良い点・こだわりのポイント
「パープルを差し色として所々のパーツに使ったりして、アクセントにしています」。
外装関係
エンブレム：Grazio
リヤウイング：ARTISAN SPIRIT カーボンリアウイング
内装関係
ステアリング：DND 紫塗装
シート：BRIDE ZETA Ⅳ
足回り
車高調キット：BLITZ
スタビライザー：Revolution リアスタビリンク
ホイール & タイヤ
ホイール：ADVAN RACING GT BEYOND ハイパーブラック
タイヤ：ADVAN FLEVA
エンジン関連の変更点
吸気系
エアクリーナー：BLITZ カーボンエアクリーナー
ハイパーインテーク
ダンパー：GRダンパー
排気系
マフラー：SARD フルチタニウムマフラー 4本出し
次に変えたいポイント
「すでにワンオフマフラーを手配済みです！」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「モーニングミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：7:00～9:00
※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！