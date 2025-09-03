【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川氏コラム】増加するジュニアゴルファーには「異なる競技」との二刀流を勧めたい

ゴルフは不公平な競技です。その典型が全英オープン。予選のスタートは朝の6時30分から午後4時過ぎまで延々続きます。これだけの時間差があれば、天候や風の有無や強弱、グリーンの状態などもまるで違う。途中でリンクス特有の強風が吹き出せば当然、スコアは伸びません。

米女子ゴルフ「FM選手権」2日目は「雷雲接近」で3度も中断され、多くの選手が日没サスペンデッドになりました。

雷雲接近を知らせるホーンが鳴れば、その場でプレーを中断しなければなりません。例えば、3連続バーディーで勢いに乗っている選手にとっては聞きたくない「警報」です。中断している間にいろんなことを考えて、再開後にスコアを崩す選手も珍しくありません。

この日は中断が2度で済んだ者もいれば、3度も水を差された選手もいました。ホールアウトはできたものの、10時間を要した馬場咲希がまさにそうです。この日の馬場は約12時間もゴルフ場にいるという初めての体験に参っていましたが、「ゴルフは自然との闘い」です。馬場のように3度も妨害を受けたり、ホールアウトが翌日に延びるのは確かに不運ですが、自分でコントロールできないことを嘆いても仕方ありません。

私も国内外の試合で雷雨による中断を何度も経験しました。マスターズの時も、クラブハウスに引き揚げた選手たちがロッカールームで長時間、雑談に花を咲かせていたことを覚えています。

私もそうですが、海外の選手に比べて日本選手は長い時間待つことに慣れていない気がします。海外選手は中断している間は戦闘モードのスイッチを切り、完全にリラックスできる。今の選手なら携帯でゲームをやったり、YouTubeでも見るのでしょうか。

国内は9月になり、本格的な台風シーズンを迎えます。悪天候の影響を受けるトーナメントもあるでしょう。富山県の地域振興およびゴルフ振興を目的とした前週のアイドマMCカップシニアオープン（8月27日1日競技）も雷のため、私は8番ホールで中断となり、その後、中止になりました。

プレーの中断は避けられなくても事前にできることはあります。今の天気予報は正確です。降雨時間もわかります。雨具や着替えの用意はもちろんですが、クラブハウスに引き揚げてくればエアコンで体が冷えますから、その対策も必要です。最終日が大雨で中止の場合、競技は54ホールに短縮され3日目にトップに立っている者が優勝となる。その可能性があるなら3日目は1打でもスコアを伸ばしておかなければなりません。

コース内にクマが出現して試合が中止になる昨今です。ゴルフ場では何が起こるかわかりません。それでも荒天中断に対する準備だけはできます。

（羽川豊／プロゴルファー）