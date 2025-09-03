心強いバックアップだ。

明治安田生命は、女子ゴルフ史上ただひとり5大メジャーに優勝している「スーパーグランドスラマー」のK・ウェブ選手とアンバサダー契約を締結。ウェブは9月3日開幕の「JLPGAレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップ」（神奈川・東名厚木CC）に出場する。

同社はレジェンズツアーにおける唯一の公式競技であるJLPGAレジェンズチャンピオンシップに特別協賛し、出場対象年齢を45歳以上から40歳以上へ引き下げ、3日間の大会を4日間へ変更した。それは世界で戦えるシニア選手の育成がひとつの目的だという。

世界で戦えるシニアといえば、思い出すのが昨年の全米シニア女子オープンだ。3日目まで首位を守った山本薫里（51）は最終日に逆転を許し2打差の2位。ツアー未勝利での「シニア世界一」は実現しなかったが、多くのシニア女子に夢を与えた。3位にはツアー1勝の鬼澤信子（55）が入った。

今年の同大会も、ツアー2勝の久保樹乃（52）が10位と健闘。鬼澤はウェブと並んで11位タイだった。

近年は若い女子プロが米ツアーで活躍し、昨年は古江彩佳がメジャーのエビアン選手権に優勝。今年は西郷真央がシェブロンに勝ち、山下美夢有が全英を制した。

近年、日本選手のレベルが上がった理由のひとつに、女子プロ協会が4日間大会を増やしたことを挙げる関係者は少なくない。開催形式を刷新した新たな公式戦が、日本女子シニアにもビッグタイトルをもたらすかもしれない。

