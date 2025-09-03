【メジャーリーグ通信】

【友成氏コラム】メジャー史上初の「両投げ野手」が誕生！アスレチックスは今も昔も“変わり種”が大好物

先週、全米野球記者協会から「最優秀救援投手賞（リリーフピッチャー・オブ・ザ・イヤー）」を新設すると発表があった。

この発表に接したとき、筆者の脳裏をよぎったのは、これは必要のない賞ではないかという思いだった。すでにMLBには各リーグの最優秀救援投手に授与されるマリアーノ・リベラ賞（ア・リーグ）とトレバー・ホフマン賞（ナ・リーグ）があり、同じ趣旨の賞がもう一つできることは、ファンを混乱させることになるからだ。

MLBでは2010年ごろまでは、胃薬のトップブランドだったローレイズの名を冠した最優秀救援投手賞と、宅配便最大手のDHLがスポンサーになった最優秀救援投手賞が並立する状態が続き、どちらが権威ある賞なのか分からずファンは困惑した。しかし、ローレイズが異物混入事件で大衆薬の市場から姿を消したため、DHLの方だけ残り、これが14年に発展解消されて現在のリベラ賞、ホフマン賞になった。

それから10年以上が経過し、今では契約書に、同賞を受賞したらボーナスとして何万ドルが支払われるという項目を入れるリリーフ投手が増えているので同賞は権威が確立されたように見える。

21世紀に入ってMLBではさまざまなスポンサー名を冠した賞が次々に誕生し、「賞バブル」と言いたくなるような状況が生まれた。そんな中で「最優秀救援投手賞」の部門だけは一本化に成功したのだ。それゆえ、全米野球記者協会の賞が新規参入することは不必要の極みに思えてならない。

筆者は、新設される賞の全てが悪いと言う気はない。ゴールドグラブ賞は、以前は監督とコーチの投票で決められていたが、イメージで選ぶため守備範囲の広さが平均以下になっている有名選手が何年も連続して選ばれるようないい加減な選考が目立つようになった。

それに対抗してデータ分析会社SISがスポンサーになって06年に誕生したのが「フィールディング・バイブル賞」で、DRS（守備で防いだ失点）の数値を最も重視すると選考基準を明確にしてスタートしたため、たちまちファンの支持を集め、最も成功した「新しい賞」と評価されるようになった。全米野球記者協会が来季から始める最優秀救援投手賞に欠けているのは、こうした新しい価値基準だ。

クローザーには、いい評価基準がない。セーブは3点差で登板しても1点差で登板しても1セーブなので、大ざっぱすぎて活躍度を示す基準にはならない。実際に重要なのは、1点差でのセーブ、奪三振率の高さ、与四球率の低さ、得点圏被打率の低さといった点なので、これらを選考基準にすることを明確にすれば、多少は価値のあるものになると思うのだが……。

（友成那智／スポーツライター）