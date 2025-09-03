【ライバル企業の生涯給与】

夏休みシーズンも終盤だというのに、日本列島の猛暑は続いています。

お盆には久しぶりに帰省し、のんびりと過ごした人も多いでしょう。

手土産を持参したり、帰りにお土産をもらったり。「あの人はクッキーが好きだから」とか「あの家族はおせんべいに目がない」と思いを巡らせながら贈り物を選ぶのは楽しいものです。

今回は、そんな贈答品にもぴったりな菓子を扱う老舗企業「モロゾフ」と「寿スピリッツ」を比較してみます。

モロゾフは1931年設立。神戸市に本社を置きます。ユーハイムやゴンチャロフ製菓と並び、神戸菓子ブランドとして有名です。モロゾフの社名は、ロシア人のフィヨドル・ドミトリー・モロゾフ氏が神戸で経営していたチョコレート店が起源。現在は、カフェやレストランも展開しています。

寿スピリッツは1952年設立。鳥取県に本社があります。寿製菓としてスタートし、68年に土産菓子の「因幡の白うさぎ」を発売。その後、経営不振に陥った会社を傘下に収め、北海道や首都圏、近畿圏、山陰、九州で土産菓子を販売します。「ルタオ」「東京ミルクチーズ工場」など数多くのブランドを抱えます。

業績はどうでしょうか。売上高はモロゾフ（2025年1月期=連結）が360億円、寿スピリッツ（25年3月期=同）が723億円。営業利益は21億円と176億円、純利益は14億円と121億円です。

有価証券報告書によると社員の平均年間給与は、モロゾフが534万円、寿スピリッツが930万8000円。役員報酬は1人あたり1350万円と2010万円です。

年代別の推定年収は、30歳時はモロゾフが437万円、寿スピリッツが613万円です。40歳時は543万円と762万円、50歳時は613万円と860万円となっています。

生涯給与はこうです。

△モロゾフ…1億9600万円

△寿スピリッツ…2億7500万円

両社の社員がこの収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）はモロゾフ4943万円、寿スピリッツ5761万円です。85歳時は2568万円と1776万円。どちらも安定した老後が待っていそうです。

（データ提供「Milize」=https://milize.co.jp）