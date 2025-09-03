「打球速度は信じられない193.1キロ」米記者も驚くしかない衝撃46号　大谷翔平が新人右腕に“洗礼”「唯一無二の存在だ」

大谷が46号本塁打を放った(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間9月2日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。1−4で迎えた3回一死の第2打席で7試合ぶりとなる46号本塁打を放った。これでドジャース通算100本塁打となった。

【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ

2番手でマウンドに上がった新人右腕のバッバ・チャンドラーから弾丸ライナーで右翼席へ突き刺した。飛距離は113.7メートル、打球速度はキャリア自己最速となる193.1キロだった。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「打球速度は信じられない120マイル（193.1キロ）。そう、120マイルだ」と驚愕。別の投稿では「ドジャースの二刀流スターは、まさに唯一無二の存在だ」と綴った。